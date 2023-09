Inaugurato stamane l'edificio scolastico "Maestro Luigi Fasolino" di Trivio, frazione di Castel San Giorgio. "Una scuola nuova - spiega la sindaca Paola Lanzara - bella e soprattutto sicura. Abbiamo mantenuto l'impegno preso con gli abitanti di Trivio".

La riapertura

"A malincuore - spiega la sindaca - anni fa fui costretta a chiudere un edificio fatiscente e pericoloso. È stato un sacrificio per tutti, ma alla fine, stamattina, è stata una gioia grande vedere il sorriso e l'entusiasmo sui volti dei bambini. È stato un grande lavoro di squadra, un grazie a quanti hanno reso possibile il raggiungimento di questo straordinario obiettivo. In due anni, nonostante la pandemia, e con un notevole sforzo economico da parte dell'ente, la scuola è stata realizzata grazie ad un mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti di 1 milione e 600 mila euro,siamo riusciti a riconsegnarla alla città e soprattutto ai tanti studenti che la frequenteranno". La scuola rientra anche tra gli edifici "NZEB" (Nearly Zero Energy Building), strutture a consumo energetico quasi nullo.