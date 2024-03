Finisce in un cunicolo per rincorrere un gatto: salvato un cagnolino

Momenti di apprensione, a Castellabate, dove un cagnolino (jack russell) si era infilato in un cunicolo per rincorrere un gatto rimanendo bloccato. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco all’interno di Villa Matarazzo per individuarlo e salvarlo. E così la proprietaria, molto spaventata per la sua sorte, ha potuto tirare un sospiro di sollievo e riabbracciarlo.