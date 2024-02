Vede i carabinieri, tenta la fuga ma si schianta con l'auto: denunciato 22enne

Si è temuto il peggio, la scorsa notte, a San Marco di Castellabate, dove un ragazzo di 22 anni non si è fermato ad un posto di blocco dei carabinieri. E, per non farsi bloccare, si è dato alla fuga con un’automobile (Audi A4). Ma, durante il tragitto, si è schiantato contro il muro di un noto ristorante della zona.

Il giovane è rimasto illeso. Ma, durante i controlli, è emerso che era al volante senza patente ed è risultato anche