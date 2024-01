Cava de' Tirreni, ordinanza per la notte bianca: ecco tutti i divieti

Il Comune di Cava de' Tirreni ha emesso un'ordinanza che introduce regole specifiche per il traffico e il parcheggio durante l'evento "Notte Bianca" del 5 e 6 gennaio 2024. Il provvedimento prevede il divieto di transito per i veicoli oltre i 35 quintali nel centro città, nonché la chiusura al traffico dalle 18:00 del 5 gennaio alle 06:00 del 6 gennaio in aree come Corso Giuseppe Mazzini, con eccezioni per i residenti. Inoltre, vi sono disposizioni per la sosta con divieti in aree specifiche e tariffe speciali per il parcheggio, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità del traffico durante l'evento.

L'ordinanza

L'ordinanza è stata emessa per garantire la sicurezza e la gestione efficace del traffico durante l'evento "Notte Bianca". Le misure restrittive sono volte a facilitare il movimento pedonale e a ridurre il rischio di incidenti, considerando l'alto afflusso di persone previsto. Inoltre, le regolamentazioni servono a minimizzare i disagi per i residenti e a garantire l'accesso ai servizi di emergenza, contribuendo così a creare un'atmosfera festiva e sicura per tutti i partecipanti.