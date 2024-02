Perseguita la ex compagna: divieto di avvicinamento per un 44enne di Cava de' Tirreni

A Cava de' Tirreni i Carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo di 44 anni, accusato di stalking verso la sua ex compagna. Il Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto l'uso del braccialetto elettronico per monitorare l'uomo, a seguito delle indagini scaturite dalla denuncia della donna. Secondo le ricostruzioni, l'individuo non avrebbe accettato la fine della loro relazione, iniziando così a minacciarla e seguirla costantemente, arrivando anche a danneggiare la sua auto.