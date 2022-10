Investì gruppo di giovani fuori ad una discoteca, pena confermata in Cassazione

Travolse con l’auto otto coetanei fuori da una discoteca a Cava de’ Tirreni. La Cassazione conferma la condanna di primo grado per un ragazzo di Pagani, accusato in prima battuta di tentato omicidio, poi derubricato in tentato omicidio e oggi in lesioni, con la riqualificazione decisa dagli ermellini dopo il ricorso della difesa. La pena resta dunque sospesa, ad 1 anno di reclusione.

La vicenda

I fatti risalgono alla notte tra il 1 e 2 novembre 2018 quando - secondo la tesi della Procura di Nocera - il 20enne insieme ad altri giovani paganesi, si recò presso una discoteca metelliana per trascorrere la serata. Ma, dopo un litigio per motivi calcistici con altri frequentatori del locale, il gruppo di Pagani andò via per aspettare gli antagonisti sulla strada e fargliela pagare. Per la difesa, invece, il ragazzo era pronto ad andare via quando scoprì di avere un problema all'auto. Fu a quel punto che il gruppo antagonista lo aggredì. Il giovane, che era in auto, si lanciò contro di loro, terminando la corsa contro un palo della luce. Poco prima, sul posto era giuntoa anche il padre per aiutare il figlio a tornare a casa. Fu pure lui aggredito - secondo una denuncia sporta dallo stesso - e poi colpito dallo stesso figlio, con l'auto. Il giovane, durante l’interrogatorio, spiegò che la sua reazione era scaturita dalla volontà di difendere il padre che, dopo essere corso in suo aiuto, sarebbe stato aggredito da alcune persone fuori dalla stessa discoteca.