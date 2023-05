Cava in fiore: eventi rinviati a causa del meteo

Rinviati al 3 giugno, gli eventi di "Cava Città in fiore", iniziativa organizzata dalla Confcommercio Campania con la collaborazione dell'amministrazione Servalli.

"Sarà comunque pronto per sabato 20 maggio l'allestimento floreale del centro storico che allieterà i cavese ed i visitatori lungo la passeggiata sotto lo storico porticato, per le piazzette ed i vicoli del Borgo Grande. - fa sapere il primo cittadino - Vincenzo Servalli- Tutte le attività ludiche e musicali, svolte in collaborazione con il CSI Cava e le ludoteche cittadine previste dal programma, e il Musical realizzato dalla Compagnia dell'Arte in programma presso il Complesso San Giovanni, avranno luogo agli stessi orari stabiliti, il prossimo 3 giugno".