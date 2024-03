Madre deceduta, usa pass disabili per parcheggiare: donna nei guai

Pass auto per disabili utilizzato illegalmente, denunciata donna a Cava de' Tirreni dalla polizia municipale. Lo racconta Il Mattino. La donna avrebbe parcheggiato in un posto per disabili, utilizzando il permesso della madre, deceduta da un anno.

L'episodio

La posizione della donna sarà ora al vaglio della procura di Nocera Inferiore, oltre ad una sanzione amministrativa prevista per quanto fatto nei pressi del luogo dove la stessa aveva parcheggiato l'auto.