Ripreso in video mentre tocca seno ad una giovane, prosciolto

Le palpa il seno mentre passeggia per strada, per poi allontanarsi indisturbato. Un 69enne è stato assolto dall'accusa di violenza sessuale. L'episodio risale al mese di giugno del 2022.

Il fatto

L'uomo fu ripreso in video mentre, nel camminare, allungò la mano verso una ragazza, toccandole il seno. Per la difesa, tuttavia, rappresentata dal legale Francesco Greco, non vi erano prove tali da ritenuere l'imputato come l'autore di quella violenza (l'uomo fu ripreso sempre di spalle e mai in volto). Il gup ha emesso sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto. Tra un mese le motivazioni.