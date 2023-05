Frana nella frazione Rotolo, la denuncia di Fdi: "Ritardi inaccettabili"

“Sono trascorsi più di cinque mesi dall’evento franoso alla frazione Rotolo di Cava de’ Tirreni, che portò alla chiusura dell’omonima strada provinciale. Da allora una ridda di proclami da parte dell’amministrazione e ringraziamenti a profusione alla Provincia di Salerno per la celerità dell’interesse alla questione. Ma ad oggi i residenti della zona sono ancora costretti a fare giri chilometrici per raggiungere il centro città". È quanto si legge in una nota del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Italo Cirielli, relativamente alla frana dell’8 dicembre 2022 che causò il cedimento della carreggiata e la conseguente chiusura di via Rotolo.

La denuncia

“Abbiamo portato in Consiglio provinciale, grazie al consigliere Carmine Amato – prosegue Cirielli - una interrogazione per conoscere le ragioni del ritardato intervento sulla strada di pertinenza provinciale. L’amministrazione comunale ha fatto sapere lo scorso 29 marzo che la Provincia ha indetto la gara per i lavori di messa in sicurezza di via Rotolo e che entro dieci giorni sarebbero stati completati gli atti di gara e individuata la ditta per l’espletamento dei lavori che avranno inizio ai primi di maggio, per una durata prevista di 120 giorni. Invece, siamo a fine maggio e la gara non è stata ancora conclusa. A nostro parere i lavori si sarebbero dovuti svolgere in somma urgenza, evitando così tutti i cavilli che la burocrazia comporta. Purtroppo, l’unica costante sono gli inaccettabili disagi subiti dai residenti”. "Non è oltremodo tollerabile questo ritardo – dichiara Alfredo Lamberti, Responsabile del Dipartimento

Valorizzazione dei Borghi Frazionali del coordinamento metelliano di Fratelli d’Italia- i lavori devono urgentemente realizzarsi, si tratta di un’arteria fondamentale per la viabilità frazionale. Basta, una volta e per sempre, continuare a trattare i residenti delle frazioni come cittadini di serie B”.