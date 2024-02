Episodio di violenza nel centro di prima accoglienza: l'allarme del Sappe

Episodio di violenza nel Centro di Prima Accoglienza di Salerno. A segnalarlo il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, per voce di Federico Costigliola, coordinatore regionale per il settore minorile della Campania:

L'episodio

Secondo quanto riferto dal Sappe, all’alba di ieri hanno fatto ingresso nel Centro di Salerno due minori di origine tunisina i quali, dopo essere stati presi in consegna dalle due unità di Polizia Penitenziaria in servizio, avrebbero distrutto tutto ciò che li circondava. Successivamente si sono impossessati di alcuni vetri rotti ed hanno minacciato e provato ad aggredire il personale in servizio. Ad intervenire sul posto, dopo l'allarme lanciato dai due poliziotti, i carabinieri e la polizia, che hanno fatto tonrare la situazione alla normalit. “Da inizio anno”, spiega Costigliola, “sembra esserci stato un cambio di tendenza: infatti gli ingressi per fermo e/o arresto di minori presso i due Cpa campani stanno aumentando in maniera considerevole. Ragion per cui il Personale in servizio presso queste strutture va dotato di opportuni mezzi di sicurezza e di coercizione per far fronte al ripetersi si future simili situazioni di criticità, mezzi che attualmente non sono in dotazione Centro di prima accoglienza di Salerno”.