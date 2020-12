Sarno: chiuse le ludoteche fino al 9 gennaio, l'ordinanza anti-Covid

Sono state disposte nuove misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza, a Sarno. In particolare, il sindaco Giuseppe Canfora ha disposto la chiusura delle ludoteche e della sale all'interno delle quali vengano svolte attività ricreative per bimbi, fino al 9 gennaio 2021.

Le scuole chiuse

Come è noto, inoltre, l'attività didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado resterà sospesa fino al 9 gennaio.

Le ragioni