Pontecagnano, chiusura immediata per un'attività ricettiva: "Riscontrate difformità"

Sospensione e chiusura immediata delle attività extralberghiere (alias bed and breakfast) e di somministrazione di alimenti e bevande per una struttura ricettiva situata in via Salerno. È quanto disposto da un’ordinanza emessa dal responsabile del Suap del Comune di Pontecagnano Faiano.

L’ordinanza

La decisione è stata presa a seguito di un sopralluogo tecnico e di controllo della Polizia Municipale, durante il quale sarebbero state rilevate difformità all'interno dei locali e modifiche che non rispetterebbero quanto previsto nei permessi di costruzione e nelle segnalazioni di inizio attività. Le difformità includono variazioni nella distribuzione interna degli immobili, aumenti volumetrici non autorizzati e modifiche non conformi ai titoli abilitativi. Di conseguenza, la segnalazione certificata di agibilità per questi locali è stata dichiarata inefficace. Di qui la sospensione e la chiusura immediata “nelle more dell’ottenimento dei titoli abilitativi e dell’accoglimento delle agibilità dei locali”. L'ordinanza, come previsto dalla norma, è impugnabile dinanzi al Tar.