Allagamenti per maltempo: scuole chiuse a Nocera, corse bus sospese a Ravello

Scuole chiuse, a causa del maltempo, a Nocera Inferiore. Il primo cittadino Paolo De Maio ha firmato un’apposita ordinanza per disporre anche la chiusura del cimitero, dei parchi giochi, delle ville comunali e delle aree ludiche private che si svolgono all’aperto.

In Costiera

Studenti a casa, anche a Ravello, in Costiera Amalfitana, dove oggi (12 febbraio) e domani, in concomitanza con la chiusura delle scuole, il servizio di collegamento con Amalfi in orario scolastico è sospeso. Le corse riprenderanno regolarmente mercoledì 14 febbraio.