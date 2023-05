Lavori sulla Cilentana, traffico tra Agropoli Sud e Agropoli Nord: i disagi

Continuano i disagi, soprattutto nel weekend, tra Agropoli Nord e Agropoli Sud, sulla Cilentana, per la presenza di un impianto semaforico che regola il senso unico alternato. In quel tratto, infatti, sono in corso dei lavori dell’Anas.

I lavori

Il cantiere, inevitabilmente, crea rallentamenti alla circolazione veicolare durante la settimana (soprattutto la mattina presto e la sera) e in particolare nei giorni di sabato e domenica quando in tanti si spostano verso le località turistiche del Cilento.L’auspicio è che i lavori vengano ultimati in tempi brevi o che magari vengano sospesi temporaneamente nei weekend.