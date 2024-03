Cilentana, riapre il il viadotto "Acquarulo": c'è la data ufficiale

Come prospettato nei giorni scorsi, riaprirà ufficialmente tra due giorni il viadotto “Acquarulo” lungo la Cilentana. Il tratto stradale sarà nuovamente fruibile da giovedì 28 marzo.

Il sopralluogo

Per l’occasione, alle 12.45, il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Tullio Ferrante svolgerà un sopralluogo tecnico con il Responsabile di Anas Campania, l’ingegnere Nicola Montesano. Ferrante, esponente di Forza Italia, fin da subito si è impegnato per accelerare i tempi per favorire la riapertura del viadotto prima delle festività pasquali.