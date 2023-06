Incontro al ministero dell’Interno per la risoluzione delle criticità idrogeologiche del costone roccioso che minaccia la frazione Ariano di Olevano Sul Tusciano. Il sindaco, Michele Ciliberti, nei giorni scorsi si è recato a Roma per sollecitare un intervento del ministero al fine di mettere in sicurezza l'area, presso cui vivono circa 2500 persone.

La richiesta

"Da molto tempo - afferma Ciliberti - il costone costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità. L'auspicio è che a breve si possa giungere ad una risoluzione efficace e definitiva".