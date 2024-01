Attraversa i binari con lo scooter, muore un rider 50enne: aperta un'inchiesta

Si chiamava Raffaele Acampora, 50 anni, originario di Sant'Antonio Abate, il rider che nella serata di ieri è stato travolto e ucciso da un treno della Circumvesuviana tra Boscoreale e Scafati, lungo la tratta Torre Annunziata-Poggiomarino, tra le fermate di San Pietro e Cangiani. Sull'incidente la Procura di Nocera Inferiore ha aperto un'inchiesta, con le indagini affidate ai carabinieri della compagnia di Scafati.

Le indagini

Secondo una prima ricostruzione, il 50enne avrebbe attraversato in scooter i binari al passaggio di via Bernardetti nel territorio comunale di Scafati mentre andava a lavoro, e non si sarebbe accorto dell'arrivo del convoglio. Per l'Eav, il passaggio a livello SOA (segnalamento ottico e acustico) risultava regolarmente funzionante.

Il dolore degli amici

Numerosi i messaggi di cordoglio che, in queste ore, vengono pubblicate sulla pagina Facebook della vittima da parte di amici e conoscenti. Antonio scrive: “Ci ha sconvolto questa tragedia. Ti conoscevano tutti, anche i bambini, visto che sei stato il loro autista di scuolabus. Un ricordo anche dei miei figli. Ti possiamo solo ricordare come persona per bene e disponibile”. Pietro aggiunge: “Lello eri e rimani per sempre un amico. Siamo e rimarremo per sempre amici. Abbiamo vissuto 5 anni col club Juventus giorni meravigliosi grazie alla tua costanza di andare avanti. Un questo momento non ho parole”.