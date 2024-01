Rider investito e ucciso dal treno, il sindaco Aliberti: "Valuteremo responsabilità dell'Eav"

Dopo il tragico incidente del cinquantenne, Raffaele Acampora, investito e ucciso dalla Circumvesuviana mentre andava a consegnare pizze, interviene il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti che annuncia: “Valuteremo le eventuali responsabilità della società Eav, che, nonostante abbia concordato con noi alla fine di ottobre e su nostra convocazione i lavori da farsi proprio a questo tipo di passaggi a livello pericolosi e incustoditi, da quell'incontro non ha dato seguito agli interventi programmati. Se ci sono i presupposti per costituirci in giudizio lo faremo senza guardare in faccia a nessuno. Solidarietà e vicinanza alla famiglia”.