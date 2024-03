Viaggiavano con la cocaina nascosta dentro l'auto: due arresti

Un 35enne (G.R le sue iniziali) e un 45enne (C.L) sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due uomini, controllati a bordo di un’autovettura sulla quale si trovava anche un terzo uomo (C.B. di 50 anni), sono stati sottoposti a perquisizione dagli agenti, nel corso della quale, nascosta tra i sedili anteriori, è stata rinvenuta una “pietra” di cocaina del peso di circa 55 grammi. Inoltre, è stato trovato indosso a G.R. un bilancino di precisione ancora intriso di residui riconducibili alla stessa sostanza. I due uomini sono stati sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo, mentre il terzo uomo è stato indagato in stato di libertà.