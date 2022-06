"Disastro verde pubblico": Codacons chiede il commissariamento del Comune di Salerno

"La situazione è drammatica, migliaia di alberi non potati, erbacce di ogni specie ovunque e iniziano ad intravedersi sempre più blatte e topi". È quanto denuncia Matteo Marchetti, vice segretario nazionale del Codacons, che parla di "disatro Salerno" per quel che riguarda la situazione del verde pubblico.

"Comune da commissariare"

“Più volte abbiamo segnalato e denunciato nel corso degli anni anche alla procura la situazione sul verde pubblico a Salerno, adesso però il degrado ed il pericolo per i cittadini è cresciuto in maniera esponenziale, perché la procura non è mai intervenuta?" si chiede Marchetti. "La nuova amministrazione - prosegue il vice segretario nazionale del Codacons - ha avuto un anno di tempo ma la situazione è peggiorata. In data odierna chiederemo al Prefetto di Salerno il commissariamento del comune, non si può più aspettare, pensiamo solo a cosa può accadere in caso di fenomeni climatici ormai sempre più irruenti. Ricordo che solo un anno fa un albero a via Vinciprova cadde dividendo la strada in due”.