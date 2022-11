Lancio di bottiglie e fumogeni al comizio di Salvini a Cava: in 17 a processo

Dovranno difendersi in un processo diciassette persone, tra le quali molti giovani, accusate dei disordini che il 26 agosto 2020 si verificarono a Cava de’ Tirreni in occasione di un comizio del leader della Lega Matteo Salvini in vista delle elezioni regionali.

L'inchiesta

I contestatori finiti nel mirino della Procura di Nocera Inferiore esposero striscioni, lanciarono bottiglie e sedie ed accesero un candelotto-fumogeno per disturbare l’iniziativa elettorale dell’attuale vice premier e ministro delle infrastrutture del Governo Meloni. Inoltre, avrebbero preso a calci le forze dell’ordine che presidiavano l’area per garantire il corretto svolgimento del comizio e il regolare deflusso di dirigenti e militanti della Lega. In sei sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, mentre tutti gli altri rispondono di radunata sediziosa.