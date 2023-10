Commemorazione dei Defunti: varato il dispositivo di traffico, parte anche il servizio navette

In occasione della festività Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, il Comune di Salerno (Settore Mobilità) ha predisposto un servizio di navette per il cimitero urbano per i giorni 1 e 2 novembre.

Gli orari e le tratte

- Itinerario 1: Andata “Arbostella-Mercatello- Stazione FS (angolo Via Barella) -P.zza XXIV Maggio-P.zza Casalbore-Via Dalmazia-Via Irno (bivio cimitero)-Fratte”; Ritorno: “Fratte - Via Calata San Vito-P.za San Francesco – P.za XXIV Maggio – P.za della Concordia - Lungomare – P.za Monsignor Grasso (Mercatello) – Arbostella capolinea” secondo i seguenti orari:

Partenze

NAV 07:00 ARBOSTELLA 07:35 FRATTE

NAV 08:20 ARBOSTELLA 08:55 FRATTE

NAV 09:40 ARBOSTELLA 10:15 FRATTE

NAV 11:00 ARBOSTELLA 11:35 FRATTE

NAV 12:20 ARBOSTELLA 12:55 FRATTE

NAV 13:40 ARBOSTELLA 14:15 FRATTE

NAV 15:00 ARBOSTELLA 15:35 FRATTE

NAV 16:20 ARBOSTELLA 16:55 FRATTE

NAV 17:40 ARBOSTELLA 18:15 FRATTE

- itinerario 2 Circolare: “Via Irno (distributore carburanti)-Brignano Cimitero (transito ai tre ingressi)- Via Irno (distributore carburanti)” nella fascia oraria dalle ore 09.00 alle ore 18.00 con corse in coincidenza con la navetta di cui sopra; i viaggiatori provenienti dalla zona orientale e diretti al Cimitero con la navetta 1 devono effettuare interscambio con la navetta 2 a Via Irno bivio Cimitero.

- titolo di viaggio: da acquistare prima di salire a bordo presso le ordinarie rivendite e gli esercizi commerciali PuntiLis e DropPoint, in modalità digitale via SMS-Ticketing, App Quibus Campania, App Unico Campania.

Inoltre, sempre in occasione della Commemorazione dei Defunti, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Napoli ha varato il dispositivo di traffico che interesserà le strade che conducono al cimitero: