Riunione per l'Alta Velocità al Comune, vigile aggredito da un uomo: si indaga

Momenti di tensione nella sede del Comune di Eboli, dove un uomo si sarebbe scagliato contro alcune persone presenti nell’aula consiliare e poi avrebbe aggredito fisicamente un agente della Polizia Municipale che cercava di allontanarlo, poiché stava per tenersi una riunione tra l’amministrazione comunale e i rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana.

Le indagini

Il vigile - secondo quanto si appreso - sarebbe stato scaraventato a terra dall’uomo, che poi si è dato alla fuga. Quest’ultimo sarebbe uno dei proprietari dei terreni che saranno espropriati per realizzare l’Alta Velocità. L’agente della Polizia Municipale si è recato in ospedale per accertamenti. I suoi colleghi, invece, sono sulle tracce dell’aggressore. Su quanto realmente accaduto sono in corso le indagini delle forze dell'ordine.