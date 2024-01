Comune di Pagani, si rafforza il personale: via libera ad altre dieci assunzioni

Si rafforza la pianta organica del Comune di Pagani, ridotta all'osso per via del blocco delle assunzioni degli anni passati e i numerosi pensionamenti sopraggiunti. Altri dieci assunti andranno a popolare gli uffici comunali dell’ente nei prossimi mesi e dunque a rafforzare i servizi alla città e ai cittadini. Figure tecniche, amministrative, di polizia municipale, che saranno posizionate in punti nevralgici per migliorare le attività e efficientare le richieste dei paganesi.

I commenti

Soddisfatto il sindaco Raffaele Maria De Prisco: “Per questo ulteriore passo in avanti ringrazio l'assessore al personale, Salvatore Visconti, il segretario comunale, dott.ssa Luisa Marchiaro, e tutti i dipendenti impegnati nelle procedure per l'impegno e la dedizione alla causa dimostrati.Ringrazio inoltre tutti gli uffici per l'impegno quotidiano che impiegano al servizio della città, nonostante le difficoltà e il sottodimensionamento. Come promesso in campagna elettorale abbiamo assicurato circa 40 assunzioni dall'inizio del nostro mandato, ma non ci fermiamo, decisi a rafforzare una macchina amministrativa che deve lavorare nel massimo interesse di Pagani e di tutti i paganesi con benessere, positività e sempre più efficienza”.

Gli fa eco l’assessore Visconti: “Siamo soddisfatti di questo risultato raggiunto non scontato anche quest'anno, che comunque riteniamo ancora parziale. Il Comune di Pagani è tuttora sottodimensionato rispetto al fabbisogno del personale e cercheremo di dare ancora più respiro nei prossimi mesi agli uffici. Con tutte le difficoltà del caso, ogni giorno si lavora arduamente per assicurare i servizi e per questo ringraziamo i dipendenti per l’impegno e i cittadini per la collaborazione. Stiamo inoltre lavorando per metterci al passo con la transizione digitale, necessaria per le pubbliche amministrazioni. La digitalizzazione negli ambiti amministrativi velocizzerà ed efficienterà ancora di più i servizi, riducendo i tempi di attesa”.