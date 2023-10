Comune di Scafati, via libera all'assunzione di 17 persone a tempo indeterminato

Nel giorno del pensionamento di un dipendente della Protezione Civile, Michele Criscuolo, nei giorni scorsi, è arrivata la notizia dell’approvazione da parte del Ministero degli Interni del piano assunzionale che porterà al Comune di Scafati 17 persone a tempo indeterminato.

Il commento

Lo annuncia il sindaco Pasquale Aliberti: “Siamo riusciti ad ottenere l'approvazione in tempi record con un piano del fabbisogno modulato in poche settimane durante il mese di agosto. La carenza di personale non può essere una scusa. Un plauso a chi ha lavorato su questo obiettivo. Per queste assunzioni non ci saranno concorsi, cosa che invece prevediamo nella prospettiva di fare a partire dal prossimo anno, ma l'utilizzo delle graduatorie già esistenti come prevede la normativa esistente”.