Il Comune di San Cipriano Picentino impugna la sentenza del tribunale di Salerno, prima sezione civile, che ha condannato l’ente a pagare 203mila euro al consorzio comuni di Bacino Salerno due in liquidazione. Le somme in questione sono state richieste dal Consorzio, attraverso un decreto ingiuntivo, in quanto ritenute "dovute" a fronte dello svolgimento del servizio di raccolta sul territorio comunale fino alla data del 31 ottobre 2015.

Il ricorso

Il Comune, invece, ritiene la sentenza “del tutto superficiale e priva della motivazione nella parte in cui stabilisce che i pagamenti eseguiti nei confronti dei lavoratori successivamente al 24 luglio 2020 non siano opponibili al consorzio “.