Consorzio Farmaceutico Salerno: azzerati 75 contenziosi tra azienda e lavoratori

Contenziosi azzerati al Consorzio Farmaceutico Intercomunale di Salerno. Il Consorzio, che gestisce 18 farmacie sparse su tutto il territoriale comunale salernitano, garantisce un servizio pubblico essenziale, quello sanitario, e da oltre 20 anni sono un presidio fondamentale per la collettività.

Le vertenze

Dopo un periodo di alternanza amministrativa, negli ultimi sei mesi si è finalmente raggiunto un equilibrio lavorativo, tale da mettere in condizione, sia i lavoratori di lavorare in maniera serena e produttiva, sia l’utenza di usufruire di un servizio sempre più poliedrico e completo, quale l’emergenza sanitaria attuale richiede. “La Segreteria Uil Fpl di Salerno ha seguito le vicissitudini del Cfi sin dal 2017, essendo sempre vicina e solidale con i lavoratori, supportandoli e sostenendoli, anche nei lunghi e penosi contenziosi, che si sono realizzati negli anni della pregressa gestione”, ha detto la segretaria Filomena D’Aniello. “Con estrema soddisfazione, il sindacato si è fatto promotore di un percorso risolutivo transattivo, riuscendo finalmente ad azzerare ben 75 contenziosi incardinati tra taluni dipendenti e l’azienda. La risoluzione bonaria di questi contenziosi, se da un lato ha posto fine ad una situazione emotivamente e psicologicamente gravosa per i dipendenti, dall’altro ha evitato l’inevitabile esposizione economica del giudizio per entrambi le parti coinvolte, dipendenti e il Consorzio. Con l’arguzia di fare progettualità aziendale, basata sulla valorizzazione del personale umano, che non può bistrattato né economicamente penalizzato, congiuntamente con la direzione generale, si è tracciata una strada basata su un clima costruttivo e collaborativo”.

L'appello

Ora la Uil Fpl Salerno si augura che l’anno nuovo sia il punto di partenza anche per la risoluzione delle problematiche economiche del Consorzio per il bene dei lavoratori e della comunità. “Eventuali situazioni debitorie, pregresse e gravose, dovranno essere affrontate in maniera risolutiva e concreta dal management, plausibilmente prevedendo una ristrutturazione del debito, con un percorso mirato e realizzabile, tenendo conto della tutela dei posti di lavoro e dell’importanza di un’attenta gestione finanziaria, che possa far girare in positivo le casse dell’Ente. E, su questa rotta, l’attuale management sembra orientato positivamente. Come organizzazione sindacale continueremo a stare vicini ai lavoratori tutti, vero motore del Cfi e, allo stesso tempo, siamo pronti a fornire il nostro contributo collaborativo alla governance” ha concluso la D’Aniello.