Pastena, contrabbando di sigarette: multato dalla polizia locale

Una persona dedita al contrabbando è stata sopresa questa mattina a Pastena dagli agenti della polizia locale.

Il sequestro

Le sigarette erano prive del relativo contrassegno del monopolio. Dagli accertamenti effettuati dai caschi bianchi, il tabacco risultava essere custodito dal soggetto in una borsa termica posta nel bagagliaio di un'autovettura e in quantità inferiore ai dieci chili.

La macchina, inoltre, è risultata essere priva di copertura assicurativa. È stato disposto il sequestro delle sigarette rinvenute e dell'auto in questione e comminata una sanzione di circa cinquemila euro.