Rincari per il carburante: controlli a tappeto a Mercato San Severino

Al via i controlli su tutto il territorio comunale di Mercato San Severino, per la verifica dei prezzi al consumatore dei carburanti. L’attività ispettiva, disposta dal sindaco Antonio Somma e coordinata dal comandante Giancarlo Troiano, è stata condotta nella giornata di ieri nelle stazioni di servizio di Mercato San Severino, sia in quelle a marchio internazionale che nelle cosiddette “pompe bianche”, ovvero non appartenenti alle grandi Compagnie.

I dettagli

Nel mirino, la violazione delle norme sulla trasparenza dei mercati e la possibile vendita “dopata” del carburante in un momento scandito da aumenti quotidiani causati dal conflitto in Ucraina. I controlli di ieri non hanno rilevato anomalie, ma proseguiranno anche nel corso dei prossimi giorni, sempre con estensione delle verifiche alla corrispondenza tra prezzi comunicati e prezzi realmente praticati al consumatore finale.