Litoranea Salerno-Pontecagnano al setaccio: pioggia di sanzioni, il bilancio della Polizia

Senza sosta, l’attività della Polizia per il contrasto di attività illegali nella fascia costiera Salerno - Pontecagnano, disposta per la stagione estiva dal Questore Giancarlo Conticchio. In particolare, gli agenti della Questura di Salerno, supportati dal Reparto Prevenzione Crimine Campania e con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga, hanno portato avanti una serie di controlli con molteplici finalità, che hanno toccato tutti gli aspetti maggiormente critici di quella zona costiera. Dallo lotta allo spaccio di stupefacenti, all'immigrazione clandestina, al fenomeno della prostituzione, alla contraffazione fino al commercio illegale.

Il bilancio

Dunque, 6 i posti di controllo effettuati, 55 le persone, anche minori, monitorate, di cui 9 con precedenti, nonchè 25 veicoli controllati, di cui 1 mancante di copertura assicurativa. Inoltre, sono stati elevati 3 verbali per contestazioni al Codice della Strada ed è stato sequestrato un veicolo con il ritiro della patente. Nel controllare un'auto con a bordo tre persone, è stato anche richiesto l’ausilio dell’unità cinofila poiché uno dei fermati ha cercato di disfarsi di una bustina di cellophane che, prontamente raccolta e sequestrata dagli agenti, é risultava contenere cannabinoidi del peso lordo di 0,396 grammi, con la conseguente adozione della contestazione amministrativa a carico del trasgressore. È stato, inoltre, fermato un extracomunitario in posizione irregolare per il quale è stato disposto il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.