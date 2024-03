Corruzione e violenza sessuale: in carcere ufficiale giudiziario del tribunale di Nocera

Nella giornata odierna, un'operazione condotta dalla Sezione Operativa del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore ha portato all'arresto e al trasferimento in carcere di S.A., un Ufficiale Giudiziario in servizio presso il Tribunale di Nocera Inferiore, a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare. L'indagato è accusato di aver abusato della sua posizione pubblica per commettere reati gravi, inclusi la concussione sessuale aggravata, la violenza sessuale aggravata, la rivelazione di segreti d'ufficio e la corruzione in atti giudiziari, tra luglio e novembre del 2022.

L'indagine

Tali atti illeciti hanno coinvolto donne in condizioni di estrema vulnerabilità socioeconomica, le quali erano minacciate di sfratto immediato se non si fossero sottomesse alle richieste sessuali dell'Ufficiale Giudiziario. Inoltre, l'indagato è accusato di comportamenti corruttivi nel suo ruolo cruciale all'interno del processo civile di esecuzione forzata, nonché nelle procedure penali, compromettendo così l'efficacia della giustizia e le legittime aspettative delle parti coinvolte. Le indagini hanno inoltre rivelato una rete di avvocati e privati cittadini pronti a partecipare o accettare proposte di corruzione. A conferma della gravità delle accuse e dell'indiziata colpevolezza di S.A., il Tribunale del Riesame di Salerno ha stabilito che l'unica misura cautelare adeguata per prevenire il rischio di reiterazione dei reati fosse la custodia in carcere, respingendo un precedente ricorso per gli arresti domiciliari. L'esecuzione dell'ordinanza di custodia in carcere, avvenuta proprio il giorno della Festa della Donna, sottolinea ulteriormente la serietà con cui le autorità stanno affrontando questi reati, particolarmente odiosi per la natura e le circostanze in cui sono stati commessi. L'Ufficiale Giudiziario ora si trova rinchiuso presso la Casa Circondariale di Vallo della Lucania, in attesa di ulteriori procedimenti giudiziari.