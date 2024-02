Tensione sul Corso: crolla intonaco da un palazzo, panchina vandalizzata

Paura, oggi pomeriggio, in pieno centro a Salerno, dove parti di intonaco sono improvvisamente crollati da un palazzo situato all’incrocio tra via Diaz e Corso Vittorio Emanuele. Fortunatamente non risultano feriti. Sul posto è stato necessario, comunque, l’intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici dell’ufficio di pubblica incolumità del Comune che hanno messo in sicurezza l’area vietandone l’accesso ai pedoni.

La panchina

Intanto, sempre sul Corso, una panchina è stata probabilmente vandalizzata da ignoti. A denunciare è il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano: “Il Corso Vittorio Emanuele, il salotto della città, è ormai in condizioni di abbandono assoluto, senza controllo, in preda ai vandali. Spazzamento inefficiente, rifiuti, panchine divelte. È arrivato anche il momento di riprendere subito i lavori della pavimentazione per evitare di iniziare durante la stagione estiva. Una città nelle mani di incapaci!