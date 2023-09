Restyling sul Corso Vittorio Emanuele: lavori in corso

In corso, i lavori di restyling sul Corso Vittorio Emanuele di Salerno. Come è noto, l'8 settembre ha preso il via l'intervento atteso da salernitani e turisti.

L'allestimento dell'area logistica interessa l'area prospiciente il Tribunale sul corso Garibaldi, mentre il cantiere riguarda il tratto che va da via SS. Martiri a via Diaz. Si procede, dunque, con il rifacimento del tratto fognario, la sostituzione dell'attuale pavimentazione con una nuova, la regimentazione delle acque e la sostituzione degli arredi.