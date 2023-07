Onde di 2 metri e mezzo in Costiera Amalfitana: bagnanti via dalle spiagge, stop ai traghetti

E' un pomeriggio movimentato sulle spiagge della Costiera Amalfitana, da Vietri sul Mare a Positano dove le onde lunghe che raggiungono un'altezza di due metri e mezzo hanno "sfrattato" i bagnanti dagli arenili e indotto i balneari a rimuovere le attrezzature dai propri lidi per evitare che venissero inghiottite dal mare forza 3.

Gli altri interventi

Ad Amalfi gli uomini della Guardia Costiera hanno provveduto a far sgomberare la spiaggia di Marina Grande e a chiudere il porto turistico, vietando ogni attracco ai moli Darsena e Cassone. Interrotti i collegamenti marittimi. A Minori gli agenti della polizia locale sono stati impegnati ad aiutare gli operatori della spiaggia libera attrezzata. Ad Atrani, invece, si fa fatica a raggiungere le barche ai gavitelli per stringere gli ormeggi delle barche. A Positano le onde lunghe hanno invaso la marina grande. A Maiori, all'altezza della spiaggia del “Cavallo Morto”, diportisti in seria difficoltà. Sta intervenendo la Guardia Costiera.