Covid-19 ad Atrani, screening gratuito per i residenti: l'annuncio del sindaco

Il Comune di Atrani ha organizzato per giovedì 4 febbraio uno screening gratuito per il Covid-19 riservato alla popolazione atranese. Lo screening si terrà alla palestra comunale a partire dalle 10:30 e fino ad esaurimento dei tamponi antigenici rapidi. I test saranno eseguiti dai medici della C.M.L. Vesuvio e con la supervisione del C.O.C e della Protezione Civile Comunale.

L'annuncio

"Negli ultimi giorni ad Atrani - spiega il sindaco Luciano de Rosa Laderchi - sono aumentati i casi di Covid-19 e questo deve far capire che il virus non è sparito ma circola ancora tra di noi. Lo screening sarà un'occasione per capire a più ampio raggio la diffusione del virus all'interno del territorio comunale e spero in una grande adesione da parte dei miei cittadini".