Covid-19: superati i 100 casi a Castellabate, nuovi contagi in cinque comuni

Aumentano ancora i casi positivi al Covid-19 in provincia di Salerno. Superati i 100 contagi a Castellabate (raggiunta quota 102), dove gli ultimi 9 sono stati rilevati nelle ultime ore. Il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri: “La maggior parte delle persone positive sono asintomatiche o paucisintomatiche. Rivolgo un abbraccio a coloro che , per problemi più seri, si trovano in ospedale”.

Gli altri comuni

Altri 12 contagi sono stati registrati su 107 tamponi a Montecorvino Rovella, con 12 guarigioni e 22 casi positivi totali; 16 a Pontecagnano Faiano (139 totali) con 18 guariti; 8 a Pagani (835 totali); 5 a Giffoni Valle Piana (66 totali); 3 a Capaccio Paestum.