Covid-19, divampa un focolaio a Praiano: nuova ordinanza del sindaco

Il Covid-19 continua a preoccupare gli abitazioni della Costiera Amalfitana. Dopo Maiori, infatti, un nuovo focolaio è stato rilevato a Praiano, dove sono 16 i nuovi contagi. Fino a ieri (31 dicembre 2020) i positivi erano 5. Di qui la decisione del sindaco facente funzioni Annamaria Caso di firmare una nuova ordinanza con ulteriori restrizioni per la cittadinanza valida fino all’11 gennaio.

“È necessario che l'Amministrazione, con gli strumenti che ha, dia un segnale forte alla popolazione. Nell'interesse della salute di tutti. Queste ulteriori restrizioni devono essere considerate lo sforzo di ognuno di noi per evitare di perdere il controllo della situazione. La salute dei Praianesi è nelle nostre mani. Abbiamo una grande responsabilità, soprattutto nei confronti dei nostri ragazzi, che vogliono ritornare a scuola e delle persone fragili, anziani e disabili, che pagano il prezzo più caro. Un'ordinanza serve a ben poco se non trova condivisione e riscontro nei cittadini. Non c'è controllo, non c'è sanzione che possa sostituirsi al vostro senso di responsabilità, alla naturale propensione al rispetto di sé e degli altri che distingue e contraddistingue una solidale e sana comunità”.