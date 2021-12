Covid e Luci d'Artista, stop alle manifestazioni in strada: ecco le piazze chiuse dal Prefetto

Stop alle manifestazioni nelle principali piazze e strade di Salerno. Per contenere la diffusione del Covid-19 è stata adottata dal Prefetto di Salerno, Francesco Russo, la direttiva che proibisce l’utilizzo di alcune strade per scongiurare la concomitanza di manifestazioni di piazza con l’evento Luci d’Artista.

L'elenco

Al termine di una precisa analisi, effettuata dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, sono state individuate le aree sensibili di maggiore affollamento, anche in vista dell’evento “Luci d’Artista”. E’ stato temporaneamente interdetto lo svolgimento di manifestazioni nelle seguenti piazze: Piazza Portanova; Piazza Flavio Gioia; Piazza Caduti di Brescia; Piazza Abate Conforti; Piazza Sedile del Campo; Via dei Mercanti; Corso Vittorio Emanuele; Piazza Sant’Agostino; Piazza Vittorio Veneto. Il Prefetto, nell’appellarsi al senso di responsabilità di ciascuno, auspica che “le misure adottate possano rendere maggiormente efficace, nell’interesse di tutti, il contrasto agli assembramenti e alla pandemia in atto”.