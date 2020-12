Covid-19: record di contagi a Castellabate, altri casi in otto comuni

Aumentano ancora i casi positivi al Covid-19 da nord a sud della provincia di Salerno. Un vero e proprio record di contagi (ben 21) sono stati rilevati nelle ultime ore a Castellabate, tutti nella frazione Alano.

L'appello

Rammaricato il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri: “Qualche giorno fa ero quasi certa che con la guarigione della stragrande maggioranza dei nostri concittadini avremmo potuto trascorrere un Natale più sereno ed invece il trend dei casi di positività è, in questi giorni, aumentato notevolmente. Ci tengo a sottolineare che la localizzazione del contagio non può e non deve assolutamente alimentare la fantasia collettiva e l’ancora più ignobile calunnia”.

Gli altri comuni

Altri 5 contagi sono stati registrati a Pagani (779); 4 a Capaccio Paestum (71 totali); 3 a Siano (59); 2 a Giffoni Sei Casali (20 totali); 2 a Mercato San Severino (73 totali); 1 a Centola-Palinuro; 1 a Giffoni Valle Piana (91 totali); 1 Pellezzano (22 totali).