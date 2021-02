Covid-19, dilaga il virus nelle scuole di Angri e Scafati: le ordinanze dei sindaci

I primi cittadini, in sinergia con l'Asl, hanno deciso di sospendere l'attività didattica in presenza a causa della positività di alunni, docenti e personale scolastico

Il Covid-19 continua a dilagare nelle scuole anche nell’Agro nocerino sarnese. Nel pomeriggio il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli ha firmato un’ordinanza di sospensione delle attività in presenza al I Circolo Maria Fusco per i casi di contagio all’interno dell’istituto. In particolare, il provvedimento invita il dirigente scolastico a sospendere le attività in presenza con decorrenza immediata e per quattordici giorni. “Durante tale periodo di sospensione, se dovessero comparire sintomatologia compatibile con Covid (febbre, tosse, difficoltà respiratoria, ageusia, anosmia) e ai soggetti interessati di contattare il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale”. Di qui l’invito a provvedere alla sanificazione dell’intero plesso scolastico, secondo le disposizioni vigenti in materia, prima della ripresa dell’attività didattica in presenza. “Resta naturalmente ferma ed impregiudicata la possibilità di proseguire con l’attività didattica a distanza secondo organizzazione interna all’istituto”.

L'altro comune

A Scafati, invece, otto casi positivi sono stati rilevati tra alunni, docenti e persone non docenti dell’istituto comprensivo “Tommaso Anardi”. Di qui la sospensione delle attività didattiche per 14 giorni (fino al 15 febbraio 2021, sia presso la sede centrale di via Melchiade, sia presso la sede distaccata di via Della Resistenza. A firmare l'ordinanza il sindaco Cristoforo Salvati.