Covid-19, De Luca al Drive in rosa ribadisce: "Il virus non è scomparso, mascherina sempre"

"Ricordiamolo sempre, il virus non è scomparso. E si è abbassata di molto l’età media dei nuovi contagiati. Quindi occorrono prudenza e senso di responsabilità. Bisogna portare sempre la mascherina e usarla dove obbligatoria (locali e mezzi pubblici, negli assembramenti). La prevenzione è fondamentale".

Lo ha detto il Governatore della Campania Vincenzo De Luca che, in occasione del Drive in Rosa di Bagnoli per la prevenzione del tumore al seno, ha fatto il punto della situazione sui contagi da Covid-19 con la stampa.

Ecco il video



Intanto, sempre sulla linea di rafforzamento della prevenzione anti-Covid, il sindaco di Centola, Carmelo Stanziola ha prorogato fino al 10 agosto la precedente ordinanza con la quale disponeva l’obbligo di utilizzo della mascherina di protezione anche all’aperto nelle ore di maggiori assembramenti ossia dalle 20:30 alle 4 in Piazza San Nicola di Mira, Centola Capoluogo. Zona stazione ferroviaria nella frazione di San Severino, Piazza Virgilio, Via Santa Maria, Via Indipendenza, Via Porto e tutte le rispettive diramazioni nella frazione di Palinuro.

Nell’ordinanza emessa si prevede, inoltre, l’obbligo di indossare la mascherina di protezione in tutto l’arco della giornata nell’attesa e all’ingresso di esercizi pubblici ed aperti al pubblico. La mancata ottemperanza sarà punita con sanzioni a partire da 400 e fino a 1000 euro di multa. Proprio nella serata di venerdì in Via Indipendenza le guardie ambientali hanno multato 2 persone per il mancato utilizzo della mascherina di protezione.