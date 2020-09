Covid-19 a Buonabitacolo, ordinanza del sindaco: "Fuori casa solo per necessità"

Ogni forma di riunione o assembramento è da evitare, e sono vietati incontri, feste, riunioni e manifestazioni pubbliche e private. Uscire da casa si può fare solo per motivi strettamente necessari, rispettando il distanziamento tra le persone e indossando le mascherine. Sono questi i punti salienti di un'ordinanza firmata, oggi, dal sindaco di Buonabitacolo, Giancarlo Guercio, anche alla luce dei "consistenti flussi di rientro di conterranei provenienti dalle aree o regioni ove si sono verificati casi di Covid-19", si legge nel provvedimento.

I contagi

Nel piccolo comune del Salernitano, al momento sono quattro le persone risultate positive al coronavirus, ma si e' in attesa di uno screening effettuato nella mattinata di oggi. "Sono misure abbastanza restrittive", riconosce il sindaco Giancarlo Guercio, il quale spiega che "saranno anche piu' stringenti nelle prossime ore, se dovessero verificarsi altri casi positivi a seguito di uno screening che e' stato fatto stamattina, quando sono stati eseguiti oltre venti tamponi a contatti delle persone risultate positive ieri". Quanto agli esiti degli ulteriori test, Guercio sottolinea di "non avere, al momento, comunicazioni ufficiali", percio' "siamo in attesa, credo che tra stasera e domattina dovremmo avere i risultati".