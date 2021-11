Allarme Covid: nuovi contagi a Baronissi, Capaccio Paestum ed Eboli

Sale il numero dei cittadini positivi al Covid-19 a Baronissi: sono oggi 20 in tutto fra i quali tanti giovanissimi. La percentuale dei vaccinati (12.379) è pari al 80,64% del totale delle persone over 12.

L’appello

A lanciare l’allarme è il sindaco Gianfranco Valiante: “Troppi (poco meno di tremila) i cittadini che non risultano vaccinati. Raccomandiamo ancora massima accortezza nell’uso della mascherina al chiuso e all’aperto, invitiamo ad osservare il distanziamento e a evitare assembramenti. Evitiamo tutti insieme peggioramenti, evitiamo tutti insieme possibili restrizioni. Serve la piena responsabilità di ciascuno”.

Gli altri comuni

Altri 6 contagi ed 1 decesso sono stati registrati nel comune di Eboli, dove attualmente sono 57 le persone in isolamento domiciliare; altri 2 i casi positivi a Capaccio Paestum per un totale di 28, 65 in quarantena fiduciaria.