Covid-19, 13.857 contagi e nuovo record di decessi: il bollettino regionale

Sono 13.857 i nuovi contagi in Campania, di cui 11.116 emersi da antigenici e 2.741 dal molecolari su 104.335 tamponi effettuati, di cui 79.180 antigenici e 25.155 molecolari. Picco di decessi, purtroppo: sono 27 le vittime emerse nelle ultime 48 ore; 36 quelli deceduti in precedenza ma registrati ieri per un totale di 63 morti.

Ecco il report di posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 812

Posti letto di terapia intensiva occupati: 88

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.404

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

I dati sulle vaccinazioni>>>https://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html