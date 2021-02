Covid-19: contagi tra i banchi, scuole chiuse a San Valentino Torio e a Laviano

Il centro operativo comunale di San Valentino Torio, istituito per l'emegenza, ha deciso all' unanimità dei presenti, che le scuole pubbliche a partire dalla giornata di domani 11 febbraio resteranno chiuse fino al 28 febbraio

Il Covid-19 continua ad interessare anche le scuole del territorio. In particolare, il centro operativo comunale di San Valentino Torio, istituito per l'emegenza, ha deciso questa mattina, all' unanimità dei presenti, che le scuole pubbliche a partire dalla giornata di domani 11 febbraio resteranno chiuse fino al 28 febbraio. Il tutto a seguito dell' analisi dell' attuale situazione epidemiologica locale e generale, con il passaggio, per questo periodo, alla didattica a distanza. "Stesso provvedimento sarà preso le scuole private ovemai fosse accertato nella giornata di oggi la presenza di casi positivi nella popolazione scolastica", ha detto il sindaco Michele Strianese.

Laviano

Intanto, il dirigente dell'istituto comprensivo di Colliano, ha reso noto, ieri, la sospensione delle attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado di Laviano per un caso di positività riscontrato e, quindi, per la necessaria sanificazione dei locaili.