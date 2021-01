Covid-19: 392 positivi su 3.209 tamponi, altri 29 decessi di cui 6 in 2 giorni

Trecentonovantadue nuovi positivi in Campania: lo rende noto l'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologic​a da COVID-19. Su 3.209 tamponi effettuati ieri, 344 gli asintomatici e 48 i sintomatici.

Gli altri dati

Complessivamente, nella nostra regione 191.799 i casi su 2.059.031 pazienti analizzati ed altri 29, purtroppo, i decessi di cui 6 nelle ultime 48 ore e 23 registrati ieri, ma risalenti ai giorni scorsi, su un totale di 2.893 vittime. Inoltre, 676 i guariti su 110.891 casi

Ecco il report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 99



Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.355

** Posti letto Covid e Offerta privata