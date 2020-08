Covid-19 a Pollica, linea dura del sindaco: nuove regole per locali e spiagge

Linea dura del sindaco di Pollica Stefano Pisani per contenere la diffusione del Covid-19, in una delle località turistiche più frequentate del Cilento.

Le nuove regole

Per le frazioni costiere di Acciaroli e Pioppi scatta l’obbligo di indossare la mascherina dalle ore 𝟮𝟭 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟲 del mattino per tutto l’abitato. Le attività commerciali, presenti sul 𝗠olo 𝗦oprafflutto del porto di Acciaroli, dovranno provvedere mediante l’utilizzo di non meno di 12 stewards alla vigilanza del rispetto delle misure di contenimento per il Covid-19, in particolare divieto di assembramento e uso delle mascherine. È vietato accedere alle spiagge dopo le 21 con invito ai gestori di stabilimenti balneari a provvedere, mediante proprio personale, alla vigilanza delle aree in concessione con estensione per 20 (venti) metri dell’area di spiaggia libera a destra e a sinistra della concessione stessa.

Il commento

Il primo cittadino fa sapere che “in collaborazione con tutte le forze dell’ordine sarà fortemente limitato l'accesso all'abitato di Acciaroli per prevenire eventuali assembramenti e problemi di ordine pubblico”. Non solo. "Qualora si dovesse rendere necessario, potrà essere limitato, in qualsiasi momento, l'orario di apertura di tutte le attività commerciali" conclude Pisani.