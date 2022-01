Ha curato pazienti Covid a domicilio ed ora rischia la sospensione, Pagani protesta in difesa del dottor Torre: "Ha salvato vite umane"

Non avrebbe rispettato le disposizioni previste dal protocollo nazionale in materia di cura del Covid 19 ed ora, il dottor Gerardo Torre, medico di base di Pagani, il prossimo 28 gennaio dovrà comparire dinanzi l’Ordine dei Medici di Salerno per un giudizio disciplinare. Il medico avrebbe visitato a domicilio pazienti Covid e, secondo l'Ordine, non ne avrebbe avuto autorizzazione alcuna: ora rischierebbe la sospensione.

Insorgono i pazienti

Indignazione e solidarietà, a Pagani, da parte dei pazienti che hanno potuto contare sul medico anche in tempi emergenziali: "Durante la fase pandemica ha curato circa 3000 persone, prestando cure domiciliari precoci. Non ha perso nessuna vita, ha guarito anche i casi più gravi”, dicono in coro i cittadini.

Ad esprimere solidarietà al medico, anche il sindaco di Pagani, Lello De Prisco che, attraverso i social, scaglia una lancia in favore di Torre: