Neve, allagamenti e frane: disagi, treni soppressi e strade chiuse per il maltempo

Neve, gelo e disagi nel salernitano, in questo sabato invernale. In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile che prevede la possibilità di nevicate in alcune aree della Campania e Basilicata, per iniziare, Trenitalia ha previsto la riprogrammazione di alcuni servizi ferroviari. A partire dalle ore 6 di questa mattina, sulla linea Potenza-Battipaglia, alcuni treni Regionali stanno subendo variazioni, cancellazioni e limitazioni di percorso con possibili variazioni nei tempi di percorrenza. Previste, dunque, corse con bus sostitutivi, compatibilmente all’evolversi delle condizioni meteo.

Nevicata a Caggiano, intanto, dove attualmente sono in azione 4 spazzaneve, 2 pickup della protezione civile e il fuoristrada della polizia municipale per cercare di limitare gli inevitabili disagi. Dal primo pomeriggio, è previsto un ulteriore abbassamento delle temperature con probabilità di formazione di ghiaccio sulle strade: l'amministrazione, dunque, invita tutti alla massima prudenza. Intanto, a Montesano Scalo, dove non si registrano al momento particolari problematiche, è stata disposta per precauzione la chiusura dei plessi scolastici di Tardiano, Capoluogo ed Arenabianca. Tuttavia, anche li, la situazione verrà monitorata, come fanno sapere da Palazzo di Città. Disagi pure a Sapri, dove sono stati registrati preoccupanti allagamenti, come in via Kennedy che ha preso le sembianze di un fiume in piena.

(Foto Fb)

Frana a Buccino

Frana a Buccino, infine, dove la strada provinciale 37b è stata chiusa per lo sprofondamento di una carreggiata, sul Ponte San Cono. Si raccomanda massima prudenza.

Nevicate in corso anche in altre aree del Vallo di Diano, come Padula, Teggiano e Casalbuono.